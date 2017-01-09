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Сибирское агентство новостей
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Партию польских яблок изъяли из магазина в Стрежевом 1 января

Главная Общество
Томск
16:49 9 Января 2017
продукты, санкции, фрукты, уничтожение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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22 килограмма польских яблок изъяли в Стрежевом (город на севере Томской области) 1 января. Партия санкционных фруктов поступила из Нижневартовска, сообщила в понедельник пресс-служба областного Россельхознадзора.

«Яблоки свежие в количестве 21,91 кг. происхождением Республика Польша поступили в одну из торговых точек г. Стрежевого Томской области из г. Нижневартовска Тюменской области», - говорится в сообщении.

Инспекторы изъяли яблоки и уничтожили на полигоне

7 августа 2014 года Россия ввела запрет на ввоз мяса, молока и сыров, рыбы, овощей и фруктов из ряда стран, поддержавших экономические санкции в отношении нашей страны. В санкционный список попали Соединенные штаты, Австралия, Канада и страны Евросоюза.

 
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