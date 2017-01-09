9 января
Томск
погода -6 °C
курсы валют
60.66
 
€ 63.81
18+
Сибирское агентство новостей
Томск
...

Сообщить о торговле спиртовыми лосьонами в Томске можно по «горячей линии»

Главная Общество
Томск
10:05 9 Января 2017
контроль, роспотребнадзор, алкоголь, торговля
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
версия для печати Ico_print

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Томской области в каникулы продолжили рейды по торговым точкам. Новых фактов продажи спиртосодержащих лосьонов и концентратов не установлено, следует из отчета ведомства.

Всего из продажи изъято реализации 196 флаконов непищевой спиртсодержащей жидкости «Вита-Септ» в количестве 19,6 литров. Всего был проверен 121 магазин.

Сообщить о фактах торговли можно по телефону «горячей линии».

«В  Управлении Роспотребнадзора по Томской области организована и продолжает работать «горячая  линия» для приема информации от граждан о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции. Информацию можно передать в  рабочие, выходные и праздничные дни   с 09-00 до 16-00  по телефону  8-800-350-44-55», - говорится в сообщении.

В декабре 2016 года от употребления средства для ванн «Боярышник» погибли более 70 человек, из-за чего в Иркутской области ввели режим ЧС. 20 декабря было объявлено днем траура по погибшим. После гибели людей в России был введен 30-дневный мораторий на торговлю косметической спиртосодержащей продукции крепостью более 25 градусов.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Метель с мокрым снегом налетит на Томск 1 января

Метель с мокрым снегом налетит на Томск 1 января

30 Декабря 2016 г.
Новогодняя ночь ожидается ветреной
Продвижение

Лекарства «от сердца» обойдутся дешевле в Омске, мазь для обморожений – в Томске

30 Декабря 2016 г.
Сколько стоят основные лекарства в городах Сибири?
Новости Томска: Спиртовой лосьон «Вита-Септ» изъяли в сельском магазине Томской области

Спиртовой лосьон «Вита-Септ» изъяли в сельском магазине Томской области

30 Декабря 2016 г.
Роспотребнадзор отчитался в проверках спиртосодержащей продукции
Новости Томска: В отдаленных поселках Томской области восстановят сотовую связь

В отдаленных поселках Томской области восстановят сотовую связь

29 Декабря 2016 г.
На это выделено 11 млн рублей
Новости Томска: Суд обязал власти организовать перевозки из Томска в Каргасок и Копылово

Суд обязал власти организовать перевозки из Томска в Каргасок и Копылово

29 Декабря 2016 г.
А также в Спасо-Яйское
Новости Томска: Томская область за год выбыла из первой десятки экорейтинга России

Томская область за год выбыла из первой десятки экорейтинга России

29 Декабря 2016 г.
Регион расположился на 17 месте
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: СК: Восемь томичей погибли в пожаре из-за тлеющей сигареты

СК: Восемь томичей погибли в пожаре из-за тлеющей сигареты

9 Января 2017 г.
Все погибшие были родственниками
Новости Томска: Рождественские вертепы открылись при храмах Томска

Рождественские вертепы открылись при храмах Томска

9 Января 2017 г.
Посетить их можно до 19 января
Новости Томска: Перчатки с подогревом разрабатывают ученые Томска

Перчатки с подогревом разрабатывают ученые Томска

9 Января 2017 г.
Греть руки будет нихромовая проволока
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.