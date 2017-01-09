Сообщить о торговле спиртовыми лосьонами в Томске можно по «горячей линии»

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Томской области в каникулы продолжили рейды по торговым точкам. Новых фактов продажи спиртосодержащих лосьонов и концентратов не установлено, следует из отчета ведомства.

Всего из продажи изъято реализации 196 флаконов непищевой спиртсодержащей жидкости «Вита-Септ» в количестве 19,6 литров. Всего был проверен 121 магазин.

Сообщить о фактах торговли можно по телефону «горячей линии».

«В Управлении Роспотребнадзора по Томской области организована и продолжает работать «горячая линия» для приема информации от граждан о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции. Информацию можно передать в рабочие, выходные и праздничные дни с 09-00 до 16-00 по телефону 8-800-350-44-55», - говорится в сообщении.

В декабре 2016 года от употребления средства для ванн «Боярышник» погибли более 70 человек, из-за чего в Иркутской области ввели режим ЧС. 20 декабря было объявлено днем траура по погибшим. После гибели людей в России был введен 30-дневный мораторий на торговлю косметической спиртосодержащей продукции крепостью более 25 градусов.