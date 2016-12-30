Метель с мокрым снегом налетит на Томск 1 января

В новогоднюю ночь в Томске ожидается порывистый ветер, 1 января прогнозируется метель с мокрым снегом, сообщили в пятницу синоптики томского гидрометеоцентра.

31 декабря днем в Томске ожидается -5…-7°С, на дорогах гололедица. Ночью -9…-11°С и порывистый ветер до 15 метров в секунду.

«Днем 1 января – сутки 2 января ожидается снег, местами сильный снег, днем осадки в виде мокрого снега, продолжительные метели, усиление ветра 16-21 м/с, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы», - говорится в прогнозе.

Средняя месячная температура воздуха в январе ожидается -14…-20°С, что выше нормы на 2-3°С.

В первой декаде ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -10…-15°С до -15…-20°С, днем от -4…-9°С до -9…-14°С. Во второй декаде ожидаются температуры воздуха ночью -13…-18°С, днем до -8…-13°С. В третьей декаде постепенное понижение температуры воздуха ночью до -23…-28°С, местами -33°С, днем до -15…-20°С, местами -25°С.

Месячное количество осадков предполагается больше нормы: метели и снег ожидаются в большинстве дней месяца.