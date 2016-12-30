Лекарства «от сердца» обойдутся дешевле в Омске, мазь для обморожений – в Томске

Журналисты телеканала «Продвижение» сравнили ассортимент медикаментов в государственных аптеках четырех сибирских городов. Ожидается, что в новом году ассортимент препаратов в них станет беднее из-за изменений в законе об организации закупок. Они уверены: неизбежен и отток покупателей в крупные аптечные негосударственные сети. Ведь они законом о контрактных закупках не ограничены.

Правительство России внесло поправки в 44-й федеральный закон, по которому работают государственные и муниципальные аптеки. Теперь такие учреждения обязаны действовать исключительно в рамках конкурсных процедур, а соответственно, срок поставки препаратов увеличится до месяца. По регламенту проведения госзакупок поставлять тот или иной препарат будет фирма, предлагающая минимальную цену. То есть многие популярные, но недешевые препараты сменят дженерики. Например, вместо «Но-шпа» будет представлен «Дротаверин». «Фастум-гель» заменят мазью «Кетопрофен», которая дешевле в четыре раза. А вместо привычного «Терафлю» на полках муниципальных аптек появится «Инфлюнорм».

В Кемерове государственных или муниципальных аптек нет. Для сравнения журналисты выбрали четыре лекарственных препарата.

Мазь «Спасатель» — один из лидеров продаж. Дороже всего борьба с последствиями обморожения или аллергии на холод обойдется жителям Новосибирска. В Томске лекарство обойдется на 30% дешевле.

Спазмалетик «Но-шпа»: разбег цен составляет чуть более 13% между самым дорогим и самым дешевым. Именно на примере «Но-шпа» можно объяснить, как изменится ассортимент госаптек в следующем году.

«Но-шпа» — это «Дротаверин» тот же самый, но это уже торговое наименование. Самый известный пример. Я теперь не буду иметь права написать, что мне нужна «Но-шпа» в такой-то упаковке, такого-то производителя, как хочет мой потребитель. Я могу написать только «Дротаверин». И мне привезут «Дротаверин», - рассказал директор муниципального предприятия «Новосибирская Аптечная Сеть» Владимир Машанов.ъ

Самую низкую цену на препараты кардиогруппы удалось установить омской сети государственных аптек. Уже не первый год она ниже рыночной на 15%. Не без поддержки областного правительства.

«Достигается двумя путями. Или мы договариваемся и чаще всего с производителями, о том, что мы закупаем большой объем исходно. По предоплате на три месяца вперед. Получая за счёт этого большую скидку. И второе — просто снижая маржинальность на этих позициях», - пояснил генеральный директор ОАО «Аптечная сеть Омское Лекарство» Игорь Богдашин.

Самые доступные жаропонижающие были обнаружены в аптеках Кемерова и Омска. Самый дорогой «Парацетомол» обошелся бы покупателю в 7,5 рублей.