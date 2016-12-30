Спиртовой лосьон «Вита-Септ» изъяли в сельском магазине Томской области

Сотрудники Роспотребнадзора по Томской области провели внеплановые проверки магазинов в поисках «крепких» спиртовых лосьонов и концентратов. Проверки прошли по поручению главного санитарного врача России Анны Поповой после массового отравления в Иркутске.

После гибели людей в России был введен 30-дневный мораторий на торговлю косметической спиртосодержащей продукции крепостью более 25 градусов. В Томской области с 23 по 30 декабря были проверены 51 торговая точка, в частности киоски «Томскроспечати» (там депутаты находили спиртосодержащие лосьоны), сети магазинов «Магнит», «Счастье есть», «Радуга вкуса», «Холидей», «Палата»; в Стрежевом были проверены магазины «Электрон», «Городок»; в Колпашеве - ИП «Попова», ИП «Скоробогатова», «Сибиряк», «Перспектива»; в Белом Яре - «ИП Макаренко».

«В Каргасокском районе при проведении внеплановой проверки в магазине «Галина» ИП «Папарига И.И.» с. Каргасок выявлены 196 флаконов непищевой спиртсодержащей жидкости «Вита-Септ» по 100 мл (95%), стоимостью 40 рублей за флакон (производитель ТОО «Фармация Plus», Актюбинская область, г. Актобе)», - сообщили инспекторы. Общий объем лосьона составил 19 литров 600 мл, стоимостью 5,960 рублей.

Кроме того, в этом же магазине сотрудники Роспотребнадзора изъяли 13 бутылок водки «Белая береза» по 0,5 л каждая (производитель ООО «Южная столица, г. Ростов-на-Дону»), продаваемой без сопроводительной документации.

«На указанную продукцию составлен протокол об аресте товара, товар оставлен под ответственное хранение до судебного решения. Составлено 2 протокола об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена», а также по ст.14.16, часть 3 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», - пояснили в ведомстве.

В других проверенных торговых точках спиртосодержащей жидкости не было обнаружено.

В середине декабря от употребления средства для ванн «Боярышник» погибли более 70 человек, из-за чего в Иркутской области ввели режим ЧС. 20 декабря было объявлено днем траура по погибшим.