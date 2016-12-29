В отдаленных поселках Томской области восстановят сотовую связь

11 миллионов рублей пойдет на обеспечение отдаленных сел Томской области сотовой связью, сообщила в четверг пресс-служба областной администрации.

Уточнятся, что 10 деревень численностью от 200 человек лишились сотовой связи после прекращения работы сети сотовой связи стандарта CDMA-450 (бренд Wellcom). «Поймать» сигнал было невозможно даже с применением стационарных телефонных аппаратов GSM с высоким коэффициентом усиления сигнала связи и выносной антенной.

«В селе Тымск Каргасокского района мы уже устанавливаем специальное антенно-мачтовое сооружение с репитером. Еще в девяти населенных пунктах ищем технические решения», — сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

В частности, сотовую связь восстановят в Александровском (село Назино), Верхнекетском (поселки Дружный, Нибега, Центральный), Каргасокском (село Тымск), Кожевниковском (деревня Аптала), Кривошеинском (село Малиновка), Молчановском (село Колбинка), Тегульдетском (поселок Четь-Конторка) и Чаинском (село Ермиловка) районах.