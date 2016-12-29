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Сибирское агентство новостей
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Суд обязал власти организовать перевозки из Томска в Каргасок и Копылово

Главная Общество
Томск
14:23 29 Декабря 2016
перевозки, пассажиры, село, транспорт, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Суд Томской области обязал региональные власти наладить регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом до Каргаска, Копылова и деревни Спасо-Яйское в Томском районе, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры по Томской области.

Проверка показала, что областной Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи не организовал пассажирские перевозки в Каргасок, Копылово и Спасо-Яйское. Прокуратура направила иск в суд.

«По результатам проверки заместитель прокурора <…> направил <…> исковое заявление о признании незаконным бездействия Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и об обязании Департамента обеспечить регулярные пассажирские перевозки автотранспортом по данным маршрутам. Решением Ленинского районного суда г. Томска административный иск удовлетворён в полном объеме», - говорится в сообщении.

Решение в законную силу не вступило.

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