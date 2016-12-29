Томская область за год выбыла из первой десятки экорейтинга России

Томская область заняла 17 место в экологическом рейтинге «Зеленый патруль» по итогам года, сообщается на сайте рейтинга. Год назад регион входит в первую десятку.

Регионам давали оценку по четырем параметрам, состоящим из нескольких критериев. В частности, исследователи оценивали экологическую составляющую, психологический климат в регионе, развитие гражданского общества, науки и внедрения инноваций.

«В десятку лидеров рейтинга вошли: Тамбовская область (с большим отрывом возглавляет его), Республика Алтай и Алтайский край, Ульяновская и Белгородская области, Республика Чувашия, Москва, Чукотский АО, Тюменская и Курская области», - говорится в сообщении исследователей.

На последнем месте расположилась Челябинская область, чуть выше: Свердловская, Ленинградская, Тверская, Оренбургская, Московская, Иркутская области, Республика Бурятия, Курганская область и Еврейский АО.

Самые высокие оценки Томская область получила по социально-экологическому индексу, в рамках которого оценивались взаимоотношения населения с властью, самочувствие жителей, развитие гражданского общества, образование, культура и ЖКХ. Самой слабой стороной стал природно-охранный индекс: атмосфера, воздух, качество воды и почвы, а также климат.

Добавим, при составлении рейтинга исследователи учли незаконные рубки в лесах Томской области, разлив отходов от переработки нефти в Стрежевом, наличие несанкционированных свалок.