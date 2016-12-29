29 декабря
Томск
погода -13 °C
курсы валют
60.67
 
€ 63.49
18+
Сибирское агентство новостей
Томск
...

Томская область за год выбыла из первой десятки экорейтинга России

Главная Общество
Томск
11:24 29 Декабря 2016
природа, рейтинг, регион, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
версия для печати Ico_print

Томская область заняла 17 место в экологическом рейтинге «Зеленый патруль» по итогам года, сообщается на сайте рейтинга. Год назад регион входит в первую десятку.

Регионам давали оценку по четырем параметрам, состоящим из нескольких критериев. В частности, исследователи оценивали экологическую составляющую, психологический климат в регионе, развитие гражданского общества, науки и внедрения инноваций.

«В десятку лидеров рейтинга вошли: Тамбовская область (с большим отрывом возглавляет его), Республика Алтай и Алтайский край, Ульяновская и Белгородская области, Республика Чувашия, Москва, Чукотский АО, Тюменская и Курская области», - говорится в сообщении исследователей.

На последнем месте расположилась Челябинская область, чуть выше: Свердловская, Ленинградская, Тверская, Оренбургская, Московская, Иркутская области, Республика Бурятия, Курганская область и Еврейский АО.

Самые высокие оценки Томская область получила по социально-экологическому индексу, в рамках которого оценивались взаимоотношения населения с властью, самочувствие жителей, развитие гражданского общества, образование, культура и ЖКХ. Самой слабой стороной стал природно-охранный индекс: атмосфера, воздух, качество воды и почвы, а также климат.

Добавим, при составлении рейтинга исследователи учли незаконные рубки в лесах Томской области, разлив отходов от переработки нефти в Стрежевом, наличие несанкционированных свалок.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Продвижение

Коммунисты Томска хотят арендовать памятник Ленину на Степановке

29 Декабря 2016 г.
Скульптура несколько лет стоит бесхозной
Новости Томска: Томские чернобыльцы, переселенцы и представители народов севера получили субсидии на жилье

Томские чернобыльцы, переселенцы и представители народов севера получили субсидии на жилье

28 Декабря 2016 г.
В программе «Жилище» приняли участие 99 семей
Новости Томска: Новая авиакомпания будет выполнять рейсы из Томска

Новая авиакомпания будет выполнять рейсы из Томска

28 Декабря 2016 г.
Томский аэропорт сотрудничает с «Ангарой»
Новости Томска: Самый масштабный фейерверк увидят томичи в Новогоднюю ночь

Самый масштабный фейерверк увидят томичи в Новогоднюю ночь

28 Декабря 2016 г.
Более 4 тысяч петард запустят в небо в центре город
Новости Томска: В Новый год в центре Томска перекроют движение

В Новый год в центре Томска перекроют движение

28 Декабря 2016 г.
Ограничение коснется района запуска фейерверка
Новости Томска: Транспортировку древесины проверяют в Томской области

Транспортировку древесины проверяют в Томской области

28 Декабря 2016 г.
Выявлять нарушения будут до конца месяца
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Время прибытия маршруток в Томске будут отражать электронные табло

Время прибытия маршруток в Томске будут отражать электронные табло

27 Декабря 2016 г.
Автобусы оборудуют системой ГЛОНАСС
Новости Томска: Самолет из Вьетнама в Томск сел в Новосибирске из-за плохой погоды

Самолет из Вьетнама в Томск сел в Новосибирске из-за плохой погоды

26 Декабря 2016 г.
Рейс задерживается более чем на 10 часов
Новости Томска: Хлопок и вспышка на факеле «Томскнефтехима» разбудили горожан

Хлопок и вспышка на факеле «Томскнефтехима» разбудили горожан

26 Декабря 2016 г.
Инцидент не нанес вреда людям и природе - чиновники
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.