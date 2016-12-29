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Сибирское агентство новостей
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Коммунисты Томска хотят арендовать памятник Ленину на Степановке

Главная Общество
Томск
09:40 29 Декабря 2016
ссср, история, ленин, памятник
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: Продвижение
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Томское отделение партии «Коммунисты России» намерены взять в аренду малоизвестную скульптуру Владимира Ленина на Степановке, сообщили журналисты «Новости Здесь. Томск».

Скульптура Ленина в полный рост на улице Богдана Хмельницкого появилась в 1930-х годах. Но после распада СССР за монументом следить перестали. Взяться за его восстановление решили в областном отделении партии «Комунисты России». Его руководитель Василий Шипилов направил обращение в приемную президента. Спустя несколько недель из мэрии сообщили, что памятник находится на частной территории. Областные власти предложили взять скульптуру в аренду, причем не только памятник на Степановке.

«Мы отправили запрос в Росимущество, чтобы вам его передали в аренду или в безвозмездное пользование. Я сначала и не придал значения этому. Думаю, хорошо, занялись люди. Получаю бумагу и вижу фотографии Ильича, который стоит на главной площади», - заявил руководитель регионального отделения партии «Коммунисты России» Василий Шипилов.

Этого Ленина коммунисты тоже готовы арендовать, чтобы отреставрировать к грядущему столетию октябрьской революции. И это нормальная юридическая практика, заявляют чиновники.

«Это муниципальное имущество. Муниципальное имущество можно передать (в аренду) в соответствии с законом. Я думаю, что мы можем передать даже безвозмездно любой организации общественной, которая готова содержать и отвечать за его содержание», - прокомментировал инициативу заместитель мэра Томска Александр Цымбалюк.

Муниципалитету принадлежит больше половины томских памятников. И расходы на их содержание ложатся на городской бюджет. Арендовать их до сих пор никто не пытался.

 
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