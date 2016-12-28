Томские чернобыльцы, переселенцы и представители народов севера получили субсидии на жилье

В этом году почти 100 семей области смогли приобрести жилье в рамках фередальной программы «Жилище». На обеспечение сертификатами чернобыльцев, переселенцев и северян Томская область получила из федерального бюджета почти 161 млн рублей.

«Размер субсидии исчисляется для каждой семьи индивидуально и по отдельным правилам. Так, для переселенцев он зависит от состава семьи, стажа работы в районах Крайнего Севера и стоимости квадратного метра, установленной Минстроем РФ. Претендующие на жилищные сертификаты чернобыльцы имеют право оставить за собой жилье, собственниками которого являются, и получить соцвыплату на разницу в квадратуре. Вынужденные переселенцы должны подтвердить свой статус в Федеральной миграционной службе России», - сообщает обладминистрация.

Федеральный лимит для проживающих в Томской области чернобыльцев составил 9,9 млн рублей (7 сертификатов), выезжающих или выехавших из северных районов региона — 130,7 млн рублей (80 сертификатов), вынужденных переселенцев — 20,4 млн (12 сертификатов).