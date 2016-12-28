Новая авиакомпания будет выполнять рейсы из Томска

С середины января авиакомпания «Ангара» начнет выполнять авиаперевозки из Томска. По информации обладминистрации, это стало возможным благодаря договоренности с аэропортом «Томск».

«Очень показательным является постоянное привлечение в Томск новых авиакомпаний с новыми современными типами воздушных судов. Несмотря на пока небольшое количество планируемых рейсов, мы надеемся, что данная программа послужит отправной точкой для долговременного и взаимовыгодного сотрудничества аэропорта Томск и авиакомпании «Ангара», — отметил вице-губернатор Игорь Шатурный.

Новые рейсы аваиакомпания запустит с середины января. «Ангара» займется вахтовыми чартерными перевозками до Сургута и регулярными рейсами до Новосибирска. Они будут выполняться раз в две недели, по воскресеньям, на современном самолете российского производства Ан-148, рассчитанном на 75 посадочных мест.