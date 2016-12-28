28 декабря
Томск
погода -6 °C
курсы валют
60.86
 
€ 63.57
18+
Сибирское агентство новостей
Томск
...

Новая авиакомпания будет выполнять рейсы из Томска

Главная Общество
Томск
15:30 28 Декабря 2016
аэропорт, рейсы, транспорт, общество, люди, пассажиры, авиабилеты, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
версия для печати Ico_print

С середины января авиакомпания «Ангара» начнет выполнять авиаперевозки из Томска. По информации обладминистрации, это стало возможным благодаря договоренности с аэропортом «Томск».

«Очень показательным является постоянное привлечение в Томск новых авиакомпаний с новыми современными типами воздушных судов. Несмотря на пока небольшое количество планируемых рейсов, мы надеемся, что данная программа послужит отправной точкой для долговременного и взаимовыгодного сотрудничества аэропорта Томск и авиакомпании «Ангара», — отметил вице-губернатор Игорь Шатурный.

Новые рейсы аваиакомпания запустит с середины января. «Ангара» займется вахтовыми чартерными перевозками до Сургута и регулярными рейсами до Новосибирска. Они будут выполняться раз в две недели, по воскресеньям, на современном самолете российского производства Ан-148, рассчитанном на 75 посадочных мест.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Томские чернобыльцы, переселенцы и представители народов севера получили субсидии на жилье

Томские чернобыльцы, переселенцы и представители народов севера получили субсидии на жилье

28 Декабря 2016 г.
В программе «Жилище» приняли участие 99 семей
Новости Томска: Самый масштабный фейерверк увидят томичи в Новогоднюю ночь

Самый масштабный фейерверк увидят томичи в Новогоднюю ночь

28 Декабря 2016 г.
Более 4 тысяч петард запустят в небо в центре город
Новости Томска: В Новый год в центре Томска перекроют движение

В Новый год в центре Томска перекроют движение

28 Декабря 2016 г.
Ограничение коснется района запуска фейерверка
Новости Томска: Транспортировку древесины проверяют в Томской области

Транспортировку древесины проверяют в Томской области

28 Декабря 2016 г.
Выявлять нарушения будут до конца месяца
Новости Томска: Томский автовокзал открыл дополнительные рейсы перед Новым годом

Томский автовокзал открыл дополнительные рейсы перед Новым годом

28 Декабря 2016 г.
На новогодние праздники в Томске традиционно увеличивается пассажиропоток
Новости Томска: Житель Северска отправился на лечение к психиатру за сообщения о бомбе на СХК

Житель Северска отправился на лечение к психиатру за сообщения о бомбе на СХК

27 Декабря 2016 г.
Такое решение вынес суд
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Движение электротранспорта остановилось в Томске из-за морозов

Движение электротранспорта остановилось в Томске из-за морозов

23 Декабря 2016 г.
Электросети не выносят усиленной нагрузки
Новости Томска: Балтийскую, Лазо и Чекистский тракт отремонтируют в Томске в 2017 г

Балтийскую, Лазо и Чекистский тракт отремонтируют в Томске в 2017 г

26 Декабря 2016 г.
План будущего ремонта – в материале Sibnovosti.ru
Новости Томска: Маршрутка врезалась в две попутные машины в Томске

Маршрутка врезалась в две попутные машины в Томске

26 Декабря 2016 г.
В результате аварии пострадала 12-летняя девочка
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.