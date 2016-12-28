Самый масштабный фейерверк увидят томичи в Новогоднюю ночь

После встречи Нового года томичи смогут посмотреть на фейерверк в центре Томска. Запускать его будут на площади Новособорная. В этом году в течение 15 минут в небо запустят более 4 тыс. петард, в то время как в прошлом году их было 3 тыс. 700.

«Ежегодно новогодний фейерверк выполняется из пиротехники высокого качества, в этом году среди зарубежных изделий с красивыми эффектами также будет много элитных крупнокалиберных «шаров», привезенных по спецзаказу для томского фейерверка», – сообщала ранее пресс-служба мэрии.

Организовывать запуск салюта будет победитель различных международных пиротехнических конкурсов, московская фирма SLK.