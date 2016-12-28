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Сибирское агентство новостей
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В Новый год в центре Томска перекроют движение

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Томск
13:30 28 Декабря 2016
фейерверк, транспорт, праздники, новый год, перекрытия, улицы, дороги, город, общество, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
Источник:
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Томичи не смогут проехать на автомобилях в центре Томска в новогоднюю ночь. Ограничение связано с проведением праздничного салюта.

«В новогоднюю ночь томичей ожидает большой фейерверк, который начнется на площади Новособорная в 01.00 1 января. В связи с проведением салюта будет перекрыто движение транспорта на соседних улицах», - сообщает РИА Томск.

С 00:30 до 01:30 1 января нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Фрунзе до Герцена, по Московском тракту от Источной до Ленина, по Советской от Фрунзе до Герцена. Длительное перекрытие движение ожидает томичей на переулках Спортивный и Томский (от Ленина до Советской) и на Гагарина (от Фрунзе до Спортивного), там движение будет ограничено с 9 утра 31 декабря по 01:30 1 января.

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