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Сибирское агентство новостей
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Транспортировку древесины проверяют в Томской области

Главная Общество
Томск
10:30 28 Декабря 2016
природа, защита, безопасность, экология, лесорубы, леса, общество, полиция, операция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Во всех районах области работают мобильные группы лесной охраны в рамках операции «Лесовоз». Сотрудники департамента лесного хозяйства и лесничеств, полицейские круглосуточно дежурят на дорогах общего пользования, на территории лесфонда, проверяя документы на перевозку древесины. С начала профилактической операции было проведено 233 рейда. Проверку прошли 217 транспортных средств. Было выявлено 7 нарушений перевозки древесины, большинство из которых – на территории Томского района.

«Ответственность за такие лесонарушения введена 415-м федеральным законом и предусматривает штраф до 500 тыс. рублей с возможной конфискацией транспортного средства и древесины. По всем выявленным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях, на транспорт и древесину наложен арест до вынесения решений суда», - сообщает обладминистрация.

О фактах незаконной заготовки древесины и других лесонарушениях можно сообщать бесплатно на «прямую линию» лесной охраны по телефонам: 8-800-100-9400, 8-800-100-3250. Звонки принимаются круглосуточно.

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