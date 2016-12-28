Транспортировку древесины проверяют в Томской области

Во всех районах области работают мобильные группы лесной охраны в рамках операции «Лесовоз». Сотрудники департамента лесного хозяйства и лесничеств, полицейские круглосуточно дежурят на дорогах общего пользования, на территории лесфонда, проверяя документы на перевозку древесины. С начала профилактической операции было проведено 233 рейда. Проверку прошли 217 транспортных средств. Было выявлено 7 нарушений перевозки древесины, большинство из которых – на территории Томского района.

«Ответственность за такие лесонарушения введена 415-м федеральным законом и предусматривает штраф до 500 тыс. рублей с возможной конфискацией транспортного средства и древесины. По всем выявленным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях, на транспорт и древесину наложен арест до вынесения решений суда», - сообщает обладминистрация.

О фактах незаконной заготовки древесины и других лесонарушениях можно сообщать бесплатно на «прямую линию» лесной охраны по телефонам: 8-800-100-9400, 8-800-100-3250. Звонки принимаются круглосуточно.