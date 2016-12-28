Томский автовокзал открыл дополнительные рейсы перед Новым годом

Дополнительные рейсы по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам организованы с томского автовокзала. Как сообщается на сайте организации, увеличилось количество рейсов до Павлодара, Бийска, Горно-Алтайска, Семипалатинска, Усть-Каменогорска и Белокурихи. Также организованы дополнительные рейсы в Абакан, Минусинск, Красноярск, Астану, Караганду, Белово, Киселевск, Анжеро-Судженск, Новосибирск. Внутри региона запланированы дополнительные рейсы в Зырянское, Колпашево, Молчаново, Тегульдет.

«Накануне новогодних каникул в студенческом Томске традиционно увеличивается пассажиропоток. В томских вузах обучаются студенты из других регионов Сибири и стран СНГ. На автовокзале пользуются спросом рейсы в города Казахстана, соседние Кемеровскую, Новосибирскую области, Красноярский и Алтайский края. Также организованы дополнительные межмуниципальные рейсы», — цитирует вице-губернатора Томской области Игоря Шатурного пресс-служба обладминистрации.

С изменениями в расписании можно ознакомиться на сайте томского автовокзала.