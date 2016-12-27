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Сибирское агентство новостей
Томск
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Житель Северска отправился на лечение к психиатру за сообщения о бомбе на СХК

Главная Общество
Томск
16:38 27 Декабря 2016
суд, уголовное, дело, ядерное, оружие, бомба
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
Источник:
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Суд направил жителя Северска на принудительное лечение после ложного сообщения

о готовящемся взрыве на Сибирском химическом комбинате в Томской области, сообщила во вторник региональная прокуратура.

Суд установил, что 24 июня 50-летний мужчина позвонил по дежурному телефону управления ФСБ и сообщил о том, что на проходной Химико-металлургического завода АО «СХК» будет заложен  ядерный заряд.

«Сотрудниками правоохранительных органов оперативно проведены все необходимые действия по обнаружению взрывчатки. Сообщение о террористическом акте в ходе проверки не подтвердилось. Вместе с тем установлено, что подсудимый страдает психическим заболеванием, которое лишило его возможности понимать значение своих действий и руководить ими в момент совершения данного деяния», - говорится в сообщении.

Северский городской суд признал мужчину виновным в ложном сообщении о взрыве (часть 1 статьи 207 УК РФ) и поместил его для прохождения принудительного лечения в психиатрический стационар общего типа.

Для справки: АО «Сибирский химический комбинат» — предприятие в Северске, объединяющее четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы предприятия — обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива. С 2010 года входит в состав топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом»

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