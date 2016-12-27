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Сибирское агентство новостей
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Водителей маршруток Томска привлекут к ответственности за "заказные перевозки"

Главная Общество
Томск
15:54 27 Декабря 2016
администрация, штраф, перевозки, маршрутки, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Часть перевозчиков, несогласных с изменениями в маршрутной сети Томска, объявила, что с нового года начнет "заказные перевозки" по тем же самым маршрутом. Вице-мэр Александр Цымбалюк предупредил водителей об ответственности.

С 1 января 2017 года в Томске начнет действовать новая маршрутная схема. Несогласные с транспортной реформой перевозчики устраивали митинг, забастовку, а после заявили, что не уйдут с маршрутов, а будут работать как «заказные перевозки» за меньшую цену.

«Эти популистские заявления о том, что с 1 января мы поедем по «заказным», будем бесплатно возить пенсионеров и сделаем цену ниже, чем в транспорте по контракту – это не так. Просто сесть и поехать нельзя. Есть требования, которые предъявляет закон к этим перевозкам. И нарушение этих требований ведет к ответственности: как в КоАП, так и в УК. И мне не хотелось бы, чтобы водители, которые сядут, повесив таблички «заказные перевозки», и поедут перевозить пассажиров, думали, что это просто так для них кончится», - заявил на пресс-конференции во вторник Александр Цымбалюк.

По словам вице-мэра, для организации заказных перевозок нужен заказчик. Кроме того, плата с пассажиров за такие перевозки не взимается. Инспекторы ГИБДД и полицейские заявили, что, при необходимости, усилят контроль над перевозчиками в начале января.

Ранее чиновники предлагали закупить 100 автобусов для муниципального ТТУ, чтобы избежать дальнейших спекуляций со стороны перевозчиков.

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