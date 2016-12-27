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Сибирское агентство новостей
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Время прибытия маршруток в Томске будут отражать электронные табло

Главная Общество
Томск
14:44 27 Декабря 2016
администрация, маршруты, требования, транспорт, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Графики движения автобусов в Томске будут отображаться на электронных табло на остановках. С 1 января в городе вступит в силу новая транспортная схема. Согласно ней, все автобусы должны установить систему ГЛОНАСС и придерживаться расписания, рассказала сегодня на пресс-конференции председатель комитета мэрии по транспорту и организации дорожного движения Ольга Свахина.

С 1 января 2017 года в Томске начнет действовать новая маршрутная схема. Разработчики учли привычные схемы передвижения горожан, но снизили количество дублирующих автобусных и троллейбусных маршрутов, включили в направления новые и отдаленные микрорайоны. Согласно контракту, на маршрут допускаются автобусы не старше 12 лет и оборудованные системой ГЛОНАСС. Салон должен быть теплым, без штор на окнах. Кондуктор и водитель – вежливые и опрятно одетые. Стоимость проезда вырастет на 1 рубль.

«Режим работы пассажирского транспорта изменен: начало движение всех маршрутов – 6:00. Окончание работы – 23:30. Все рейсы будут контролироваться. Далее – на остановках есть электронные табло, сейчас они отображают время движения городского электротранспорта. Дальше на этих табло мы будем видеть работу наших автобусных маршрутов», - заявила Свахина.

Ознакомиться с новой схемой движения можно на сайте городского департамента транспорта. Там же можно получить консультацию – по телефону 28-29-06. Сотрудники департамента будут дежурить и отвечать на вопросы горожан даже 1 января.

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