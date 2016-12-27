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Сибирское агентство новостей
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Плата за проезд по Томску в новогоднюю ночь не превысит 30 рублей

Главная Общество
Томск
14:08 27 Декабря 2016
автобусы, транспорт, новый год, фейерверк
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Проезд по Томску в новогоднюю ночь на общественном транспорте будет стоить не более 30 рублей, сообщила во вторник журналистам председатель комитета мэрии по транспорту и организации дорожного движения Ольга Свахина.

По ее словам, совещание с перевозчиками уже состоялось. Окончательные тарифы обещают опубликовать до четверга.

«Как сообщили перевозчики, стоимость проезда не превысит 30 рублей. Количество автобусов, которые перевозчики готовы предоставить, - от двух до четырех (на маршрут)», - заявила председатель комитета по транспорту.

По словам Свахиной, впервые в новогоднюю ночь до площади Новособорная пустят автобусы из поселка Спутник, «Южных ворот» и Тимирязева. Транспорт выедет примерно 00:15, чтобы успеть на салют в 01:00.

Перевозки 1 января начнутся с 9:00, в силу уже вступит новая транспортная схема.

 
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