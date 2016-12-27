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Сибирское агентство новостей
Томск
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Упавший с разбитого крыльца пенсионер запросил с томской УК 200 тыс руб

Главная Общество
Томск
10:56 27 Декабря 2016
управление, жкх, пострадавшие, пенсионеры
Автор: Sibnovosti.ru
Источник:
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Прокуратура требует от ООО «УК «Центральная» выплатить 200 тысяч рублей морального вреда упавшему с крыльца пенсионеру, сообщила пресс-служба областного ведомства.

С жалобой в прокуратуру обратился сам 77-летний пострадавший. В сентябре мужчина с тростью вышел из дома по проспекту Фрунзе, 102, запнулся о разбитые ступени крыльца, упал на бок и получил траву.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что ремонт крыльца подъезда дома, где проживает пенсионер, был запланирован еще в 2015 году. Однако ООО «УК «Центральная», осуществляющее управление данным домом произвела ремонт крыльца только в октябре 2016 года. Травмированный заявитель находился на стационарном лечении в медицинском учреждении в течение трех недель», - говорится в материалах прокуратуры.

Прокуратура потребовала выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Иск находится на рассмотрении в Советском районном суде Томска.

Фото: Пресс-служба прокуратуры по Томской области

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