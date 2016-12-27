Муниципальную сеть «Томскфармация» преобразуют в ООО

Муниципальное унитарное предприятие «Томскфармация» в 2017 году реорганизуют в общество с ограниченной ответственностью. В мэрии такой выбор считают наилучшим для крупнейшей сети аптек, сообщили журналисты «Новости Здесь. Томск».

Правительство России внесло поправки в 44-й федеральный закон, по которому работают государственные и муниципальные аптеки. Теперь такие учреждения обязаны действовать исключительно в рамках конкурсных процедур, а соответственно, срок поставки препаратов увеличится до месяца.

По регламенту проведения госзакупок поставлять тот или иной препарат будет фирма, предлагающая минимальную цену. То есть многие популярные, но недешевые препараты сменят дженерики. Например, вместо «Но-шпа» будет представлен «Дротаверин». «Фастум-гель» заменят мазью «Кетопрофен», которая дешевле в четыре раза. А вместо привычного «Терафлю» на полках муниципальных аптек появится «Инфлюнорм».

Чтобы сохранить фармацевтам возможность выбора препаратов, говорят власти, единственный выход — сменить статус предприятия. В понедельник депутаты городской Думы проголосовали за реорганизацию «Томскфармации» в общество с ограниченной ответственностью.

«Такая форма наиболее оптимальна с точки зрения управления. Не требуется дополнительных временных и финансовых затрат. Поэтому пока этот вариант выглядит с нашей точки зрения более предпочтительным», - пояснил начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Томска Михаил Ратнер.

Сейчас в Томске работают 32 муниципальные и государственные аптеки, и 24 из них относятся к «Томскфармации».