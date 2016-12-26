Балтийскую, Лазо и Чекистский тракт отремонтируют в Томске в 2017 г

На «горячую линию» по подготовке к дорожному ремонту поступило свыше 200 предложений, отчиталась в понедельник пресс-служба обладминистрации.

Ранее Томская область получила из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей на ремонт дорог в агломерации Томск-Северск-Томский район. По словам вице-губернатора по строительству Игоря Шатурного, приоритет отдавался участкам в неудовлетворительном состоянии с интенсивным движением транспорта, которые не ремонтировались сплошным покрытием более 12-15 лет.

«На горячую линию поступило более 200 предложений. Областные и муниципальные дорожные службы приступили к выработке технических решений и оформлению проектно-сметной документации на ремонт улиц и дорог», - пояснил Шатурный.

Согласно проектной документации, предоставленной областной администрацией, в 2017 году в Томске пройдет ремонт Чекистского тракта, улиц Мостовая, Балтийская (от Осенней до Алтайской), Елизаровых (от Балтийской до Фрунзе), Энергетической и Ракетной, Карташова (от Вершинина до Комсомольского), Учебной, Сергея Лазо, Розы Люксембург, проспектов Кирова (от Ленина до Елизаровых) и Комсомольский (от Сибирской до Кирова).

Схемы будущего ремонта в Северске и Томском районе можно найти на портале областной администрации.

Для справки: Согласно проекту «Безопасные и качественные дороги» к концу 2018 года до 50% дорог в границах агломераций должны быть приведены в нормативное состояние; к концу 2025 года – до 85%. Количество мест концентрации ДТП также должно быть снижено: на 50% к концу 2018 году (в сравнении с 2016 годом); на 85% - к концу 2018 года (в сравнении с 2016 годом).

В Томской области доля дорог в нормативном состоянии составляет 25% от их протяженности, количество участков концентрации ДТП –—18 (2 — на областных дорогах, 16 — на местных дорогах Томска).