«Десант Деда Мороза» высадится в Томске на день позже из-за траура

Старт акции «Новогодний десант Деда Мороза» переносится в связи со Всероссийским трауром, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Томска.

26 декабря объявлен в России Днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154.

«В связи с этим сроки проведения акции с поздравлением томичей в электротранспорте переносятся. Встретить новогодних персонажей, Деда Мороза и Снегурочку в троллейбусах можно будет с 12.00 до 15.00 27, 28, 29, 30 и 31 декабря. 26 декабря акция не состоится», - уточнили в мэрии.

«Новогодний десант» пройдет в троллейбусах маршрутов №№ 1, 2, 3 и 4 на участке их следования от пер. 1905 года до остановок «ул. Тверская», «Лагерный сад» и «РЦ «Октябрь».