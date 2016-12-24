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Сибирское агентство новостей
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Ведущая «Радио Сибирь» признана лучшим радиожурналистом Томской области

Главная Общество
Томск
14:27 24 Декабря 2016
общество, сми, радиостанция
Автор: Пресс-центр «МКР-Медиа»
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Светлана Нифонтова стала победительницей областного конкурса творческого мастерства «Акулы пера – 2016», состоявшегося в 13-й раз в Томске. По версии регионального отделения Союза журналистов России представительница «Радио Сибирь» («МКР-Медиа») признана лучшим радиожурналистом 2016 года, это уже ее третья награда.

Всего на участие в конкурсе «Акулы пера», организованном при поддержке администрации Томской области, было заявлено свыше 500 работ от представителей электронных и печатных СМИ региона. Жюри определило победителей в 13 номинациях.

Светлана Нифонтова работает на «Радио Сибирь. Томск» с 2003 года. Кроме неоднократного признания лучшим радиожурналистом Томской области, получала награды межрегионального конкурса «Сибирь - территория надежд» и ряда всероссийских конкурсов, в том числе «Вместе - радио», «Дружи с финансами», «Экономическое возрождение России».

Радиостанция «Радио Сибирь» начала вещание в 1992 году в Томске. С 2014 года входит в состав холдинга «МКР-Медиа». Сегодня «Радио Сибирь» работает в городах восьми регионов России: Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай и Бурятия.

Проекты «Радио Сибирь» неоднократно становились лауреатами международной премии имени А.С. Попова, национальной премии «Радиомания», конкурса «РадиоИмидж», получали награды фестиваля «Вместе - радио».

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