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Сибирское агентство новостей
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Рейсовые перевозки в трех регионах Сибири приостановят из-за морозов

Главная Общество
Томск
16:15 23 Декабря 2016
транспорт, город, сибирь, трасса
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Рейсовые междугородние перевозки в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях будут временно приостановлены из-за морозов, сообщила в пятницу пресс-служба «Сибуправдор».

«С 17.00 23 декабря в связи с похолоданием до -40…-45˚С будут закрыты для междугороднего пассажирского транспорта федеральные автодороги в границах Новосибирской и Кемеровской областей – до 09.00 24 декабря, в границах Томской области – до 10.00 24 декабря», - говорится в сообщении.

В морозы дорожники советуют автовладельцам отложить дальние поездки, либо передвигаться группами от двух машин, при себе иметь запас ГСМ, теплых вещей, продуктов и горячего чая.

Утром в четверг на трассе Томск-Юрга у рейсового автобуса "Томск-Кемерово" перемерзли тормоза - в результате автобус съехал в кювет и застрял. Люди в ДТП не пострадали.

 
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