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Сибирское агентство новостей
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Восемь кило писем отправили Деду Морозу из Томска

Главная Общество
Томск
16:05 23 Декабря 2016
дети, письмо, почта, дед, мороз, новый год
Автор: Sibnovosti.ru
Источник:
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Около 600 писем написали юные томичи в почту Деда Мороза; общая посылка ушла из Томска в пятницу, сообщила пресс-служба регионального отделения Почты России.

Горожане оставляли письма в пяти отделениях связи. 23 декабря на главпочтамте сформировали большую посылку предновогодних отправлений и отправили в Великий Устюг.

«Письма, открытки и детские рисунки нам привезли со всего города. Мы насчитали более 600 штук. Есть письма от целого класса начальной школы, от многодетных семей. Например, мы обратили внимание на семь конвертов, где указан одинаковый обратный адрес. Фамилии отправителей тоже совпадают, только имена разные Какие-то письма запечатаны в конверты, какие-то оформлены на обычном листе. Ребята украсили свои послания аппликацией, собственными рисунками, узорами», - рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям Галина Гордеенко. 

Посылка составила около восьми килограммов. По словам почтовиков, посылка прибудет в резиденцию Деда Мороза в конце декабря.

В 2014 году только из томского почтамта Деду Морозу отправили около 1500 писем, а в 2015 более 1000 отправлений.

Фото: Почта России по Томской области

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