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Сибирское агентство новостей
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Путин назначил нового главу томского управления ФСБ

Главная Общество
Томск
15:47 23 Декабря 2016
администрация, фсб, назначение, должность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Президент России Владимир Путин назначил экс-замглавы новосибирского управления ФСБ, полковника Дмитрия Иванова начальником управления Федеральной службы безопасности России по Томской области. В пятницу рабочую встречу с ним провел губернатор Сергей Жвачкин, сообщила пресс-служба региональной администрации.

Уточняется, что Иванов был назначен на должность 15 декабря. Во встрече принял участие экс-глава управления генерал-майор Юрий Никитин, который этим же президентским указом назначен на новое место службы.

«Уверен, что Дмитрий Валерьевич, работавший первым заместителем начальника новосибирского управления ФСБ, быстро войдет в курс дела», - заявил Жвачкин.

Глава региона также поблагодарил Юрия Никитина за шесть лет работы в регионе.

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