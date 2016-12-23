Путин назначил нового главу томского управления ФСБ

Президент России Владимир Путин назначил экс-замглавы новосибирского управления ФСБ, полковника Дмитрия Иванова начальником управления Федеральной службы безопасности России по Томской области. В пятницу рабочую встречу с ним провел губернатор Сергей Жвачкин, сообщила пресс-служба региональной администрации.

Уточняется, что Иванов был назначен на должность 15 декабря. Во встрече принял участие экс-глава управления генерал-майор Юрий Никитин, который этим же президентским указом назначен на новое место службы.

«Уверен, что Дмитрий Валерьевич, работавший первым заместителем начальника новосибирского управления ФСБ, быстро войдет в курс дела», - заявил Жвачкин.

Глава региона также поблагодарил Юрия Никитина за шесть лет работы в регионе.