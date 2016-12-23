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Сибирское агентство новостей
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Морозы в Сибири могут сократить эпидемию гриппа

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Томск
14:40 23 Декабря 2016
синоптики, погода, морозы, авария, роспотребнадзор, грипп, школьники, работа, жизнь, сибирь, еда, солдаты, армия, электроэнергия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Десятки несостоявшихся рейсов, сало на обед и пропущенные уроки. Сильные морозы внесли коррективы в жизни сибиряков. Синоптики обещают, что к вечеру воскресенья столбик термометра в Томске наконец-то покинет деление «от 30-ти и ниже». Как регион продержался в морозы – выяснил корреспондент Sibnovosti.ru.

Сильные морозы ударили в Томской области в ночь на среду. Уже утром, когда в Томске еще было всего -7 °С, стрежевчане изумляли в соцсетях фотографиями уличных термометров. Их шкалы закончились раньше, чем понижение температуры. В городе зафиксировали -53 °С, в то время как термометр рассчитан на один градус меньше. Морозы окрестили неизмеримыми.

В четверг на линии электропередач в Октябрьском районе лопнул кабель, защищающий ЛЭП от молний. Свет у потребителей не пропал, но негативных последствий избежать не удалось: у части жителей сгорела бытовая техника.

Морозы в Сибири могут сократить эпидемию гриппа

Но морозы – это не только неудобства. Например, в армии из-за похолодания перешли на особое меню. Военнослужащим в Сибири стали выдавать дополнительные чай, сало, хлеб и лук. И максимально сократили полевые занятия. До часу сокращено несение караула. При этом солдат надевает на себя самый теплый костюм: тулуп, валенки, меховые рукавицы и балаклаву.

Морозы добавили выходных дней школьникам. Сколько учеников пропустили занятия -

департамент образования администрации Томска не считает. Говорят, статистику ведут сами учреждения. Даже старшеклассники могут отложить учебники, если температура за окном достигла -38°С.

Еще один плюс - морозы могут снизить заболеваемость среди школьников. В начале недели уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учеников не превышал порога, но мог вырасти, рассказала заместитель руководителя областного Роспотребнадзора Светлана Алексеева.

«Погода вносит свои коррективы: морозы приводят к снижению активности вируса гриппа и разобщению коллективов, то есть классы распускаются. Это может повлиять на снижение темпов роста заболеваемости», - заявила Алексеева.

Морозы в Сибири могут сократить эпидемию гриппа

Синоптики томского гидрометеоцентра уточняют, что погода начнет меняться с субботы. Но сразу тепло не станет, заявила начальник отдела метеорологии Светлана Рюхтина.

«Температура будет повыше, но мягкости не будет, потому что будет ветрено. Все это повышение температуры будет сопровождаться ветром, поэтому по комфортности мы не будем чувствовать, что теплее стало. На воскресенье – утром температура будет около 30 градусов, к вечеру повысится до -17 градусов», - рассказала собеседница.

Новогодняя ночь в Томске ожидается теплой – до -10°С, - но точный прогноз синоптики обещают дать на следующей неделе.

 
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