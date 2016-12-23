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Сибирское агентство новостей
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Тарифы на проезд в Томске вырастут на 1 рубль с 1 января

Главная Общество
Томск
11:24 23 Декабря 2016
транспорт, стоимость, тарифы, движение, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Sibnovosti.ru / Андрей Минаев
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Мэр Томска Иван Кляйн подписал в пятницу постановление о повышении тарифов на проезд, сообщает РИА Томск. Изменение стоимости проезда коснется маршрутного и электротранспорта.

1 января в Томске начнет работу новая схема движения транспорта. Власти планировали поднять стоимость проезда на 1 рубль, в четверг мэр Иван Кляйн подписал постановление.

«Постановление подписано мэром 22 декабря. Повышение на 1 рубль. Это значит, что можно повысить с 1 января. Но они (перевозчики) могут и после праздников начать плавно повышение. Это максимально возможная цена», - пояснил представитель городской администрации.

Сейчас стоимость проезда в маршрутном транспорте составляет 17 рублей и 14 рублей для пенсионеров, в трамваях и троллейбусах – 15 рублей и 11 рублей для пенсионеров. С изменением тарифов стоимость проезда в маршрутках составит 18 рублей (15 рублей для пенсионеров) и 16 рублей в электротранспорте (12 рублей для пенсионеров). Максимальная цена за провоз багажа не изменится и будет составлять 10 рублей.

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