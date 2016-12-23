Газопровод под Томском предложили модернизировать, чтобы не сносить дома

Газопровод в селе Корнилово Томского районе могут модернизировать, чтобы не сносить жилые дома. С таким предложением к газовикам вышла администрация Томской области, сообщили журналисты «Новости Здесь. Томск».

Семьи купили там дома и переехали несколько лет назад, однако позднее выяснилось, что участки с обременением. Оказалось, дома находятся в охранной зоне крупного газопровода. Сейчас в охраняемую зону объекта попадает около 20 домов. И по закону находиться они там не могут. Модернизация газопровода позволит обремененную территорию сократить. Тогда большая часть домов останется за ее пределами.

«Сейчас все документы переданы в «Газпром-Трансгаз», чтобы они оценили техническую возможность, сроки и деньги необходимые для реализации этого проекта. Мы туда своими ресурсами поступиться не можем, потому что это собственность «Трансгаза», - заявил заместитель губернатора Томской области Анатолий Рожков.

Жильцам тех домов, которые все же придется снести, власти уже ищут маневренный фонд. Альтернативный вариант для других собственников прорабатывается.