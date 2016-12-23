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Сибирское агентство новостей
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Власти Томска положительно оценили новую схему движения на переездах

Главная Общество
Томск
10:19 23 Декабря 2016
переезд, движение, железные дороги, транспорт, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Новую схему движения в районе Мокрушинского и Степановского железнодорожных переездов обсудили на заседании в администрации Томска, сообщила в пятницу пресс-служба мэрии.

Ранее жители Томска неоднократно жаловались на заторы в «часы пик» в районе Степановского (79 км) и Мокрушинского (78 км) железнодорожных переездов. На Мокрушина власти предлагали проложить тоннель под железной дорогой. Минтранс отправил проект на доработку с рекомендацией решить вопросы доступности «Южных ворот» и разгрузки Транспортного кольца.

Так, на Степановском переезде движение по улице Завокзальной  сделали односторонним от Ломоносова до Болотникова, были установлены знаки, схема начала работать 7 декабря.

«В дополнение к этому 13 декабря была установлена правая секция светофора на перекрестке улиц Елизаровых и Шевченко со стороны Степановского переезда. Эти меры позволили упорядочить движение автомобилей через железнодорожный переезд, а также были прекращены выезды с ул. Завокзальной, перекрывающие движение транспорта из города в пос. Степановка», - говорится в сообщении.

На Мокрушинском переезде для организации движения автомобилей на участке от площади Южной до площади Транспортной на Нахимова (в районе ТЦ «Лента») установили светофор, который с 7 до 9 часов работает в трехцветном режиме, а остальные часы – в желтом мигающем.

«Это позволило увеличить пропускное движение автомобилей на указанном участке», - уточнили в мэрии.

Члены городской комиссии по безопасности дорожного движения, депутаты городской Думы также отметили, что принятые меры позволили упорядочить движение на пересечении улиц Ломоносова и Завокзальная, особенно по утрам.

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