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Сибирское агентство новостей
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МАК: Причина крушения Ми-8 в 2013 г в Томской области – ошибки экипажа

Главная Общество
Томск
09:05 23 Декабря 2016
вертолет, авария, авиаперевозки, крушение, расследование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
Источник:
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Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование крушения вертолета Ми-8 предприятия «Газпром авиа», происшедшего в июле 2013 года, сообщается на сайте комитета.

14 июля 2013 года в Каргасокском районе Томской области совершил аварийную посадку и опрокинулся на бок вертолет Ми-8. На его борту находилось 14 вахтовиков и три члена экипажа, все они были доставлены в город Тара Омской области. Трое находились в тяжелом состоянии.

По версии экспертов, наиболее вероятной причиной аварии вертолета Ми-8 явились несогласованные действия экипажа при выполнении взлета, в результате которых вертолет начал интенсивно вращаться влево и в итоге врезался в землю.

«Способствующими факторами могли явиться: вмешательство КВС в управление вертолетом без информирования остальных членов экипажа; частичная потеря ситуационной осведомленности и/или пространственной ориентировки при развитии вращения вертолета по курсу», - говорится в заключении комитета.

В ходе расследования эксперты обратили внимание и на другие факторы опасности: загрязнение разъема автопилота из-за его негерметичности; разные рулевые агрегаты. Однако признаков отказа авиационной техники, которые могли повлиять на исход аварийного полета, выявлен не было.

По результатам расследования комитет разработал рекомендации по повышению безопасности полетов.

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