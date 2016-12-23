МАК: Причина крушения Ми-8 в 2013 г в Томской области – ошибки экипажа

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование крушения вертолета Ми-8 предприятия «Газпром авиа», происшедшего в июле 2013 года, сообщается на сайте комитета.

14 июля 2013 года в Каргасокском районе Томской области совершил аварийную посадку и опрокинулся на бок вертолет Ми-8. На его борту находилось 14 вахтовиков и три члена экипажа, все они были доставлены в город Тара Омской области. Трое находились в тяжелом состоянии.

По версии экспертов, наиболее вероятной причиной аварии вертолета Ми-8 явились несогласованные действия экипажа при выполнении взлета, в результате которых вертолет начал интенсивно вращаться влево и в итоге врезался в землю.

«Способствующими факторами могли явиться: вмешательство КВС в управление вертолетом без информирования остальных членов экипажа; частичная потеря ситуационной осведомленности и/или пространственной ориентировки при развитии вращения вертолета по курсу», - говорится в заключении комитета.

В ходе расследования эксперты обратили внимание и на другие факторы опасности: загрязнение разъема автопилота из-за его негерметичности; разные рулевые агрегаты. Однако признаков отказа авиационной техники, которые могли повлиять на исход аварийного полета, выявлен не было.

По результатам расследования комитет разработал рекомендации по повышению безопасности полетов.