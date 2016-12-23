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Путешественники из Томска встретят Новый год в ОАЭ и Доминикане

Главная Общество
Томск
08:54 23 Декабря 2016
путешествие, отдых, новый год
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник: Продвижение
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Часть жителей Томска встретит Новый год в путешествии. География поездок в этом году немного расширилась, сообщили журналисты «Новости Здесь. Томск».

Так, для новогоднего празднования томичи охотнее едут в Таиланд — на курорты Пхукета или Паттайи, отмечают в турагентствах. Популярностью пользуется и Вьетнам.

Накануне каникул открылись рейсы из Новосибирска до китайского острова Хайнань. Индия и Арабские Эмираты также давно в топе зимних направлений. Кроме того, специалисты говорят, что доступен в этом году январский отдых в Доминиканской республике с вылетом из Москвы. И если забронировать тур за границу томичи еще успевают, то, например, для отдыха в Шерегеше на предстоящие праздники — мест уже нет. Операторы добавляют, в целом этот год отмечается туристическим подъемом

«Курс стабилен, все стабильно и какой-то, можно сказать, даже подъем. В том плане, что многие люди, видимо, долго ждали. Как раз был кризис, а сейчас такое оживление — большее количество людей по сравнению с тем годом планируют путешествие», - заявила гендиректор одного из турагентств Наталья Шевцова.

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