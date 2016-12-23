Путешественники из Томска встретят Новый год в ОАЭ и Доминикане

Часть жителей Томска встретит Новый год в путешествии. География поездок в этом году немного расширилась, сообщили журналисты «Новости Здесь. Томск».

Так, для новогоднего празднования томичи охотнее едут в Таиланд — на курорты Пхукета или Паттайи, отмечают в турагентствах. Популярностью пользуется и Вьетнам.

Накануне каникул открылись рейсы из Новосибирска до китайского острова Хайнань. Индия и Арабские Эмираты также давно в топе зимних направлений. Кроме того, специалисты говорят, что доступен в этом году январский отдых в Доминиканской республике с вылетом из Москвы. И если забронировать тур за границу томичи еще успевают, то, например, для отдыха в Шерегеше на предстоящие праздники — мест уже нет. Операторы добавляют, в целом этот год отмечается туристическим подъемом