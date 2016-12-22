Подкармливать птиц и белок при аномальных морозах попросили томские экологи

Утки и белки, живущие в Томске, могут легко перенести установившиеся аномальные морозы, но при условии их подкормки местным населением, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» замглавы областного департамента охоты и рыболовства Константин Осадчий в четверг.

«Подкармливать птиц и белок все-таки нужно, морозы сильные. Но стоит помнить о технике безопасности - если кормить уток, живущих на реке Ушайка, то не выходить на лед, а кидать корм издали. Что касается белок, то они у нас порядочные - еду берут из рук аккуратно», - сказал Осадчий.

По его словам, томские белки больше всего любят кедровый орех, на втором месте у них - фундук и грецкие орехи.

«Утки традиционно угощаются хлебом и перловкой», - уточнил Осадчий.

Он также сообщил, что утки, живущие на Ушайке, привыкли к обильному питанию, которым их балуют местные жители, поэтому с каждым годом все больше птиц остаются на зимовку в городе.

«Утки стали нахлебниками. Им незачем лететь на зимовку, если их тут кормят "от пуза". Кроме того, в местах подкормки водоплавающих также питаются воробьи и голуби», - завил специалист.

В четверг и пятницу местами по области ожидается аномально холодная погода с сильными морозами: минимальная температура воздуха ночью -33…-38°С, по северу до -43°С. Потепление ожидается в воскресенье.