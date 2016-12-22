Буклеты с новой маршрутной схемой Томска раздадут на остановках

Буклеты с информацией о новой транспортной схеме Томска будут раздавать на остановках Томска в пятницу; еще одна раздача состоится в новом году, рассказала корреспонденту Sibnovosti.ru председатель комитета по транспорту и организации дорожного движения администрации Томска Ольга Свахина.

Раздача буклетов стартует в 14 часов на четырех крупных остановках: «Центральный рынок», «Кулагинский рынок», «Октябрьский рынок» и «Горбольница №3». Буклетов осталось немного, их активно разбирают горожане, уточнила Свахина.

«Обращаются и забирают буклеты для ТОСов, объединений, ветеранов. Но раздача состоится, несмотря на морозы», - отметила председатель комитета по транспорту.

По ее словам, администрация заказала еще одну партию буклетов – они будут готовы и розданы уже после Нового года.