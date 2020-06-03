Андрей Яковлев возглавил Томский политехнический университет

Новым руководителем одного из крупнейших сибирских вузов - Томского политехнического университета – стал Андрей Яковлев. Приказ о его назначении в статусе и. о. подписал министр науки и образования РФ Валерий Фальков.

Сегодня Андрея Яковлева представил вузу губернатор Томской области, председатель наблюдательного совета ТПУ Сергей Жвачкин. По его словам, при принятии этого решения прошли консультации с учеными и промышленниками.

По данным сайта университета, Андрей Яковлев был назначен первым проректором в ноябре 2019 года. До этого несколько лет проработал руководителем департамента новых технологий по геологии и разработке и программы технологического развития ООО «Газпромнефть НТЦ». В сферу научных интересов доктора физико-математических наук Яковлева входят математическая физика, дифференциальная геометрия, функциональный анализ и т. д.

И. о. ректора назвал главными задачами, стоящими перед ТПУ, укрепление позиций в группе ведущих исследовательских университетов России, превращение вуза в партнера региона в развитии новых специализаций экономики и образцового технологического партнера для индустрии, повышение интеграции с индустрией, академией наук и другими университетами.

До ноября 2019 года ТПУ возглавлял ректор Петр Чубик. После его отставки в статусе и. о. ректора работал Виктор Демин.

Фото: сайт Томского политехнического университета