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Томских школьников приобщат к науке через онлайн-игру

Главная Наука
Томск
17:48 1 Июня 2020
наука, дети, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Специалисты вузов Томской области создали онлайн-игру, которая призвана приобщить школьников к науке во время каникул. Программа Inside Game рассчитана на учеников 5-11 классов со всей России. С 1 июня она доступна на платформах Zoom и YouTube. В ней лекции и мастер-классы от ученых и ведущих специалистов в разных отраслях. Ключевые направления онлайн-игры: агробиоэкотехнологии, создание стартапов, умные материалы, нефтегазовый инжиниринг, популяционные технологии, химический инжиниринг, микроэлектроника.

«Общероссийская онлайн-игра Inside Game разработана по инициативе губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Во время каникул ученые, преподаватели вузов, инженеры, врачи, дизайнеры будут рассказывать школьникам о мире науки и техники, проводить мастер-классы и интерактивные игры. Томский политехнический университет стал одним из ключевых партнеров проекта», - сообщили в пресс-службе Томского политехнического университета.

Игра продлится 44 дня. Каждый день для школьников будут готовы новые лекции и мастер-классы, продолжительностью 30 минут. В течение всего проекта занятия будут сохраняться в соцсети в «ВКонтакте».

Сотрудники Томского политехнического университета обещают научить школьников основам разработки видеоигр, промышленному дизайну, разработке собственного стартапа, а также познакомят с профессиями нефтегазового комплекса.

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