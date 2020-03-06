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Томские ученые очищают воду от нефтепродуктов с помощью губки для посуды

Главная Наука
Томск
13:04 6 Марта 2020
наука, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые ТПУ совместно с французскими коллегами придумали способ очищать воду от нефтепродуктов с помощью губки из полиуретана. Ее исследователи сделали супергидрофобной — она отталкивает воду, при этом эффективно сорбирует молекулы нефтепродуктов. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. 

Особенно актуальна разработка ученых при авариях на танкерах и буровых установках. Главная задача  - получить сорбенты, которые могли бы оперативно собрать остатки нефтепродуктов и очистить воду. 

«При взаимодействии с водой, во-первых, всегда есть риск, что какие-то продукты реакции окажутся в воде и повлияют на экосистему. А, во-вторых, при насыщении водой эффективность сорбента снижается. Поэтому нам нужно было найти какой-то очень доступный материал и сделать его гидрофобным, но при этом «притягательным» для нефтепродуктов. Мы остановились на обычной губке, которую используют для мытья посуды», — говорит один из авторов статьи Павел Постников.

С помощью соли диазония ученые сделали губку водоотталкивающей. На ней образовались активные радикалы - они чувствительны к нефтепродуктам. Затем с помощью наночастиц железа ученые смогли эффективно удалить остатки топлива из губки. 

Исследования показали, что предложенный новый материал может использоваться повторно несколько раз. 

Фото: ТПУ

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