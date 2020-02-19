В Томской области археологи за год обнаружили 800 артефактов

В Томской области археологи обнаружили 800 артефактов на раскопках в 2019 году. На территории Томска, а также Зырянского и Томского районов выявлено 14 памятников археологии эпох палеолита, неолита, раннего железного века и средневековья. Так, открытое «Местонахождение Арышевское» в Зырянском районе относится к эпохе верхнего палеолита, его возраст 20 – 30 тысяч лет.

«По сравнению с 2018 годом, в 2019 году количество полевых археологических работ в регионе увеличилось вдвое: проведено более 150 археологических разведок. Кроме того, в 2019 году комитет организовал 54 выездные проверки на археологические памятники региона», - сообщила председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.

Все находки были переданы в Томский областной краеведческий музей. Наиболее ценными предметами стали медаль в память о 100-летии Отечественной войны 1812 года, утвержденная Николаем II, монеты XVIII-XIX веков, православные нательные кресты и деревянные четки. Археологам удалось найти керамическую посуду, изделия из бронзы, утварь, изготовленную в скифо-сибирском зверином стиле.