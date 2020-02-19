19 февраля
Томск
погода -7 °C
63.69
 
€ 68.78
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

В Томской области археологи за год обнаружили 800 артефактов

Главная Наука
Томск
17:30 19 Февраля 2020
общество, наука, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Томской области археологи обнаружили 800 артефактов на раскопках в 2019 году. На территории Томска, а также Зырянского и Томского районов выявлено 14 памятников археологии эпох палеолита, неолита, раннего железного века и средневековья. Так, открытое «Местонахождение Арышевское» в Зырянском районе относится к эпохе верхнего палеолита, его возраст 20 – 30 тысяч лет.

«По сравнению с 2018 годом, в 2019 году количество полевых археологических работ в регионе увеличилось вдвое: проведено более 150 археологических разведок. Кроме того, в 2019 году комитет организовал 54 выездные проверки на археологические памятники региона», - сообщила председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.

Все находки были переданы в Томский областной краеведческий музей. Наиболее ценными предметами стали медаль в память о 100-летии Отечественной войны 1812 года, утвержденная Николаем II, монеты XVIII-XIX веков, православные нательные кресты и деревянные четки. Археологам удалось найти керамическую посуду, изделия из бронзы, утварь, изготовленную в скифо-сибирском зверином стиле.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Наука / НОВОСТИ
Новости Томска: Томские ученые делают теплицу для космоса

Томские ученые делают теплицу для космоса

19 Февраля 2020 г.
В ней можно будет выращивать растения
Новости Томска: Томские ученые используют искусственный интеллект для диагностики осложнений у онкобольных

Томские ученые используют искусственный интеллект для диагностики осложнений у онкобольных

6 Февраля 2020 г.
Точность технологии 95%
Новости Томска: Томские аспиранты обучают компьютеры выявлять сетевые атаки

Томские аспиранты обучают компьютеры выявлять сетевые атаки

4 Февраля 2020 г.
Создан модуль мониторинга
Новости Томска: Студентка из Томска нашла способ усовершенствовать производство дизтоплива

Студентка из Томска нашла способ усовершенствовать производство дизтоплива

17 Января 2020 г.
Это позволит сделать горючее более экологичным и снизить себестоимость
Новости Томска: Томские ученые создали индикатор для определения повторной заморозки рыбы

Томские ученые создали индикатор для определения повторной заморозки рыбы

13 Января 2020 г.
В крупной торговой сети уже тестируют разработку
Новости Томска: Томские ученые изучают состояние воды в Индии и Китае

Томские ученые изучают состояние воды в Индии и Китае

13 Января 2020 г.
Исследования реализуются в рамках проекта БРИКС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: В Томске закрыт нелегальный канал поставок леса

В Томске закрыт нелегальный канал поставок леса

17 Февраля 2020 г.
Контрабандисты причинили ущерб государству на 700 млн рублей
Новости Томска: Роспотребназдзор ввел запрет на массовые мероприятия в Томске

Роспотребназдзор ввел запрет на массовые мероприятия в Томске

14 Февраля 2020 г.
Причина – эпидемия
Новости Томска: Три томских котельных передадут в концессию на 10 лет

Три томских котельных передадут в концессию на 10 лет

14 Февраля 2020 г.
Соглашение будет заключено с «Интер РАО»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19