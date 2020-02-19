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Томские ученые делают теплицу для космоса

Главная Наука
Томск
14:00 19 Февраля 2020
наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Ученые Томского политехнического университета разрабатывают автономную «орбитальную теплицу» для космоса. В ней можно выращивать различные растения. 

«Сейчас мы подготавливаем заявку на эксперимент, прорабатываем все технические решения конструкции, готовим эскизный проект. В 2020 году мы должны полностью подготовить заявку и подать ее. Далее ее будет рассматривать координационный совет, принимающий решение об актуальности и необходимости проекта. Практика показывает, что от заявки до старта самого эксперимента обычно проходит год-полтора», — сказал автор исследования Алексей Яковлев.

При проектировании теплицы ученые используют современные разработки: «умное» освещение, специальные гидропонные установки и автоматический режим полива растений. 

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