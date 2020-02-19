Томские ученые делают теплицу для космоса

Ученые Томского политехнического университета разрабатывают автономную «орбитальную теплицу» для космоса. В ней можно выращивать различные растения.

«Сейчас мы подготавливаем заявку на эксперимент, прорабатываем все технические решения конструкции, готовим эскизный проект. В 2020 году мы должны полностью подготовить заявку и подать ее. Далее ее будет рассматривать координационный совет, принимающий решение об актуальности и необходимости проекта. Практика показывает, что от заявки до старта самого эксперимента обычно проходит год-полтора», — сказал автор исследования Алексей Яковлев.