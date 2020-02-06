Томские ученые используют искусственный интеллект для диагностики осложнений у онкобольных

Ученые лаборатории биофотоники Томского госуниверситета совместно со специалистами Томского НИИ микрохирургии разработали методику диагностики осложнений у онкобольных с помощью технологий искусственного интеллекта. Она позволяет выявлять на ранних стадиях лимфедему - патологию, которая может развиваться в связи с лечением рака, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сейчас заболевание диагностируют с помощью измерения объема конечностей, но на ранних стадиях метод малоэффективен.

«Исследователи научились выявлять ранние симптомы этого осложнения с помощью методов многофотонной микроскопии и компьютерного анализа изображений, используемого для распознавания лиц и машинного обучения», - сообщили в пресс-службе ТГУ.

Разработчики отмечают, что точность новой методики порядка 95%.