6 февраля
Томск
погода +2 °C
62.8
 
€ 69.08
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Томские ученые используют искусственный интеллект для диагностики осложнений у онкобольных

Главная Наука
Томск
17:05 6 Февраля 2020
наука, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ученые лаборатории биофотоники Томского госуниверситета совместно со специалистами Томского НИИ микрохирургии разработали методику диагностики осложнений у онкобольных с помощью технологий искусственного интеллекта. Она позволяет выявлять на ранних стадиях лимфедему - патологию, которая может развиваться в связи с лечением рака, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сейчас заболевание диагностируют с помощью измерения объема конечностей, но на ранних стадиях метод малоэффективен.

«Исследователи научились выявлять ранние симптомы этого осложнения с помощью методов многофотонной микроскопии и компьютерного анализа изображений, используемого для распознавания лиц и машинного обучения», - сообщили в пресс-службе ТГУ.

Разработчики отмечают, что точность новой методики порядка 95%.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Наука / НОВОСТИ
Новости Томска: Томские аспиранты обучают компьютеры выявлять сетевые атаки

Томские аспиранты обучают компьютеры выявлять сетевые атаки

4 Февраля 2020 г.
Создан модуль мониторинга
Новости Томска: Студентка из Томска нашла способ усовершенствовать производство дизтоплива

Студентка из Томска нашла способ усовершенствовать производство дизтоплива

17 Января 2020 г.
Это позволит сделать горючее более экологичным и снизить себестоимость
Новости Томска: Томские ученые создали индикатор для определения повторной заморозки рыбы

Томские ученые создали индикатор для определения повторной заморозки рыбы

13 Января 2020 г.
В крупной торговой сети уже тестируют разработку
Новости Томска: Томские ученые изучают состояние воды в Индии и Китае

Томские ученые изучают состояние воды в Индии и Китае

13 Января 2020 г.
Исследования реализуются в рамках проекта БРИКС
Новости Томска: Томские ученые пытаются создать «водородную сигнализацию»

Томские ученые пытаются создать «водородную сигнализацию»

10 Января 2020 г.
Для этого исследователи предложили новые сенсоры на основе оптического волокна
Новости Томска: Томские разработки испытают космонавты МКС

Томские разработки испытают космонавты МКС

6 Января 2020 г.
Эксперименты начнутся в 2020 году
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: На территории бывшего завода в Томске появится жилой комплекс

На территории бывшего завода в Томске появится жилой комплекс

1 Февраля 2020 г.
Выдано разрешение не строительство первого дома
Новости Томска: Глава томского филиала Россельхозбанка стал фигурантом уголовного дела

Глава томского филиала Россельхозбанка стал фигурантом уголовного дела

5 Февраля 2020 г.
Он подозревается в злоупотреблении полномочиями
Новости Томска: На томском озере Беленькое создадут природный парк

На томском озере Беленькое создадут природный парк

3 Февраля 2020 г.
С инициативой выступила семья бизнесменов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19