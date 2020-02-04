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Томские аспиранты обучают компьютеры выявлять сетевые атаки

Главная Наука
Томск
14:29 4 Февраля 2020
общество, наука, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Ученые ТПУ работают над ПО для блокировки сетевых атак - проект запустила аспирантка вуза Анастасия Кайда. Программное обеспечение можно использовать самостоятельно и в комплексе с уже существующими модулями, рассказали в ТПУ. 

По словам исследовательницы, не все программные решение способны противодействовать сетевым атакам. 

«Бывают случаи, когда возникает потребность в отслеживании угроз более широкого спектра, так называемый модуль мониторинга, который можно встроить в существующую информационную инфраструктуру. Реальная потребность в подобных разработках на рынке есть», - рассказала автор проекта. 

Исследовательница рассказала о принципах работы нового ПО: 

«Принцип похож на сетевой экран. Однако есть весомое отличие: в существующих ПО заданы жесткие правила фильтрации трафика «все, что не запрещено явно — разрешено». Инструменты машинного обучения, которые пользуются популярностью в решении широкого спектра прикладных задач, позволяют обойти это условие», — пояснила Анастасия Кайда.

Она предлагает научить компьютер распознавать «компьютерные» аномалии, используя логи. Это поможет обнаружить большое количество угроз извне. Разработка будет актуальной для хостинг-провайдеров и владельцев бизнеса.

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