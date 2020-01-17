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Студентка из Томска нашла способ усовершенствовать производство дизтоплива

Главная Наука
Томск
09:15 17 Января 2020
наука, топливо
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Студентка Инженерной школы природных ресурсов Томского политехнического университета разработала способ усовершенствования производство дизтоплива. Ксения Баклашкина предлагает проводить предварительную очистку нефтепродуктов от серы с помощью окислительных агентов еще до начала основного промышленного процесса. Это позволит сделать топливо более экологичным за счет снижения концентрации серы до минимального уровня, а также снизить себестоимость.

«Дизельное топливо является самым востребованным на рынке. Поэтому решение проблем, связанных с его подготовкой, весьма актуально. На сегодняшний день экологические требования к моторным топливам ужесточаются, остро встал вопрос о снижении содержания серы в товарном продукте», — цитирует студентку пресс-служба ТПУ.

Молодая исследовательница получила грант Фонда содействия инновациям на реализацию своего проекта, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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