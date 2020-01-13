Томские ученые создали индикатор для определения повторной заморозки рыбы

Ритейлеры заинтересовались разработкой ученых Томского госуниверситета, которая позволяет определить, была ли рыба повторно заморожена. Одна из крупных торговых сетей тестирует специальные термометки. Уже в 2020 году может начаться их массовое производство, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Известия».

Специалисты Инжинирингового химико-технологического центра Томского госуниверситета создали нетоксичные индикаторы на основе солей гликолевой кислоты. При отклонениях от нормативного теплового режима при транспортировке продукта, термометки будут менять цвет. Получая товар, торговые сети будут видеть – не заморожен ли он повторно.

«При заморозке продукта до -18 градусов жидкость в сосуде застывает и расширяется. Капсула разрушается, но, пока солевой раствор остается в твердом состоянии, индикатор не фиксирует никаких проблем. Это решение делает метки самоактивирующимися, что значительно упрощает их массовое применение», - сообщил директор Инжинирингового химико-технологического центра Томского госуниверситета Алексей Князев.

Стоимость одной капсулы не более 5 рублей – ее использование не должно существенно повлиять на стоимость товара. Зарубежные аналоги индикаторов стоят в разы дороже.