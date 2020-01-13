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Томские ученые изучают состояние воды в Индии и Китае

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Томск
12:41 13 Января 2020
наука, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники Томского института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН провели исследования воды в Индии и Китае. Ученые работают над проектом БРИКС «Экологическая геохимия и очистка от органического загрязнения на примере водных систем Китая, Индии и России». 

Исследователи изучили геохимические особенности рек и озер в различных ландшафтно-климатических условиях. Полученные данные планируется использовать при очистке объектов от основных загрязнителей, включая органические вещества.

В Индии томские ученые работали в городе Дургапур (штат Западная Бенгалия). Они отобрали пробы из реки Дамодар и ее притоков. Также исследователи взяли образцы подземных вод.

В Китае эксперты взяли пробы из озера Поянху. 

«Изучение химического состава природных вод поможет установить ключевые элементы-загрязнители, их основные формы миграции, а также условия их накопления в водах и основные источники вредных веществ. Основными загрязняющими веществами в Дамодаре и Поянху являются органические соединения, алюминий, фтор, аммоний, железо и марганец. По словам Ирины Ивановой, все это свидетельствует о неудовлетворительном качестве воды», – рассказали в центре СО РАН. 

В этом году ученые исследуют реки Томской области. 

Фото: СО РАН

 

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