Томские ученые изучают состояние воды в Индии и Китае

Сотрудники Томского института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН провели исследования воды в Индии и Китае. Ученые работают над проектом БРИКС «Экологическая геохимия и очистка от органического загрязнения на примере водных систем Китая, Индии и России».

Исследователи изучили геохимические особенности рек и озер в различных ландшафтно-климатических условиях. Полученные данные планируется использовать при очистке объектов от основных загрязнителей, включая органические вещества.

В Индии томские ученые работали в городе Дургапур (штат Западная Бенгалия). Они отобрали пробы из реки Дамодар и ее притоков. Также исследователи взяли образцы подземных вод.

В Китае эксперты взяли пробы из озера Поянху.

«Изучение химического состава природных вод поможет установить ключевые элементы-загрязнители, их основные формы миграции, а также условия их накопления в водах и основные источники вредных веществ. Основными загрязняющими веществами в Дамодаре и Поянху являются органические соединения, алюминий, фтор, аммоний, железо и марганец. По словам Ирины Ивановой, все это свидетельствует о неудовлетворительном качестве воды», – рассказали в центре СО РАН.

В этом году ученые исследуют реки Томской области.

Фото: СО РАН