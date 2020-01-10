Томские ученые пытаются создать «водородную сигнализацию»

Ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами из Праги работают над созданием «водородной сигнализации». Для этого исследователи предложили новые сенсоры на основе широкодоступного оптического волокна - они могут использоваться для обнаружения утечек взрывоопасного водорода, рассказали в вузе.

Сенсоры могут работать дистанционно и в режиме онлайн. Модифицированному оптоволокну не страшны окислители.

«Нужно детектировать молекулы водорода в газовой смеси. Сейчас это делают с помощью различных способов, в том числе с использованием электронных сенсоров, хотя они являются потенциальным источником искры. Поэтому мы обратили свое внимание на оптическое волокно. Это простой и коммерчески доступный материал. При этом можно максимально удалить сенсор от места детектирования, так как оптоволокно легко позволяет передавать информацию на большие расстояния. Сенсор может размещаться в двигателе машины, работающей на водороде, или в месте заправки, а в кабине может быть индикатор утечки», — сказал автор исследования Павел Постников.

Оптическое волокно сделано из стекла или пластика. Ученые решили усовершенствовать материалы и на фрагмент оболочки волокна нанесли тонкий слой золота. На этой драгоценной пластинке из матричного раствора исследователи вырастили металлоорганический каркас, состоящий из молекул цинка и специфических органических соединений. Каркас чувствителен к водороду.