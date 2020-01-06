Томские разработки испытают космонавты МКС

Томский политехнический университет (ТПУ) начнет испытывать свои разработки на Международной космической станции (МКС). Программа уже согласована с РКК «Энергия».

Так, ученые планируют отправить на МКС 3D-принтер собственной разработки - он печатает изделия из композитных материалов. Полученные инструменты обладают особой прочностью.

Также испытания пройдут устройства, предназначенные для укрепления иллюминаторов, пишет ТАСС. На окна нанесут многослойное нанокомпозитное покрытие, защищающее стекла от мусора и метеоритов.

Еще один эксперимент ТГУ - миниатюрные космические аппараты, которые может запускать сам космонавт. Такие устройства способны обеспечивать связь и навигацию.

Отметим, что в этом году вуз приступит к испытаниям, в 2021 году техника отправится на космическую станцию.