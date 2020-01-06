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Томские разработки испытают космонавты МКС

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Томск
14:43 6 Января 2020
наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Томский политехнический университет (ТПУ) начнет испытывать свои разработки на Международной космической станции (МКС). Программа уже согласована с РКК «Энергия».

Так, ученые планируют отправить на МКС 3D-принтер собственной разработки - он печатает изделия из композитных материалов. Полученные инструменты обладают особой прочностью.

Также испытания пройдут устройства, предназначенные для укрепления иллюминаторов, пишет ТАСС. На окна нанесут многослойное нанокомпозитное покрытие, защищающее стекла от мусора и метеоритов. 

Еще один эксперимент ТГУ - миниатюрные космические аппараты, которые может запускать сам космонавт. Такие устройства способны обеспечивать связь и навигацию. 

Отметим, что в этом году вуз приступит к испытаниям, в 2021 году техника отправится на космическую станцию.

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