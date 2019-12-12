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Томские ученые научились выявлять шизофрению по анализу крови

Главная Наука
Томск
14:30 12 Декабря 2019
медицина, ученые, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые пришли к выводу, что если вовремя назначить правильную терапию, то с этим диагнозом можно вести нормальную жить. Но сделать это зачастую сложно, так как симптомы неспецифичны и могут указывать на другие расстройства, сообщает «Радио Сибирь».

Исследование проводилось на базе Томского Национального исследовательского медицинского центра.

Ученые нашли в сыворотке крови людей, страдающих шизофренией, специфические белки. Они могут стать маркерами для определения тяжелых психических расстройств.

Фото medium.com

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