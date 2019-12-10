Томские филологи расширили словарный запас

Филологи Томского государственного университета (ТГУ) добавят в томские словари 200 слов. Таковы результаты обработки экспедиционных материалов и изучения материалов Томского диалектного корпуса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В этой работе использовались экспедиционные материалы 2008-2018 годов. В свою очередь, в сборе материалов для Томского диалектного корпуса ТГУ (самый большой в России цифровой архив диалектной речи) принимало участие несколько поколений томских филологов.

«Примеры ранее не зафиксированных в томских словарях единиц: бить-бежать – детская подвижная игра, трехстенник – дом на два хозяина, с общей стеной посередине, крикса – детская болезнь, сопровождающаяся раздражительностью и плаксивостью, горох – перен. о множестве маленьких детей», - говорится в сообщении на сайте ТГУ.

Фото: сайт Томского государственного университета