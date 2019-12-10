10 декабря
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Томские филологи расширили словарный запас

Главная Наука
Томск
15:21 10 Декабря 2019
язык, университет, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Филологи Томского государственного университета (ТГУ) добавят в томские словари 200 слов. Таковы результаты обработки экспедиционных материалов и изучения материалов Томского диалектного корпуса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В этой работе использовались экспедиционные материалы 2008-2018 годов. В свою очередь, в сборе материалов для Томского диалектного корпуса ТГУ (самый большой в России цифровой архив диалектной речи) принимало участие несколько поколений томских филологов.

«Примеры ранее не зафиксированных в томских словарях единиц: бить-бежать – детская подвижная игра, трехстенник – дом на два хозяина, с общей стеной посередине, крикса – детская болезнь, сопровождающаяся раздражительностью и плаксивостью, горох – перен. о множестве маленьких детей», - говорится в сообщении на сайте ТГУ.

Фото: сайт Томского государственного университета

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Наука / НОВОСТИ
Новости Томска: Разработку томских ученых будут использовать для очистки дна водоемов

Разработку томских ученых будут использовать для очистки дна водоемов

6 Декабря 2019 г.
Прибор способен извлекать частицы пластика и нефтепродуктов из песка и ила
Новости Томска: Томские ученые получили грант на исследование климата в Арктике

Томские ученые получили грант на исследование климата в Арктике

25 Ноября 2019 г.
Работу будут проводить с помощью единственного в России научного самолета
Новости Томска: Томские учёные нашли новый способ получения экологического топлива из мусора

Томские учёные нашли новый способ получения экологического топлива из мусора

15 Ноября 2019 г.
Исследователи Томского политехнического университета создали многокомпонентное топливо с высоким содержанием твердых бытовых отходов, сообщает «Радио Сибирь».
Новости Томска: Томский генератор используют для дезинфекции воды в Израиле

Томский генератор используют для дезинфекции воды в Израиле

12 Ноября 2019 г.
Высоковольтный генератор наносекундной длительности создан в ТПУ
Новости Томска: Эксперты из США назвали томский университет лучшим инженерным вузом России

Эксперты из США назвали томский университет лучшим инженерным вузом России

28 Октября 2019 г.
В рейтинг американского журнала U.S. News & World Rep вошли 17 российских вузов
Новости Томска: Томские ученые усовершенствовали прибор для лечения обморожений

Томские ученые усовершенствовали прибор для лечения обморожений

25 Октября 2019 г.
Они предлагают лечить пациентов микроволновыми полями
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: У сибиряков выявили массу вредных привычек

У сибиряков выявили массу вредных привычек

9 Декабря 2019 г.
Подготовлен рейтинг российских регионов за 2018 год
Новости Томска: Норовирус отправил томских кадетов по домам

Норовирус отправил томских кадетов по домам

9 Декабря 2019 г.
В учебном учреждении объявлен карантин
Новости Томска: В Томской области мать умершего от голода младенца предстанет перед судом

В Томской области мать умершего от голода младенца предстанет перед судом

6 Декабря 2019 г.
Женщина не давала малышу еду и воду
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19