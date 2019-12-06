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Разработку томских ученых будут использовать для очистки дна водоемов

Главная Наука
Томск
12:30 6 Декабря 2019
общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Разработку ученых Биологического института ТГУ «Аэрощуп» будут применять для очистки дна водоемов в странах Евросоюза и АТР. Прибор способен извлекать частицы пластика и нефтепродуктов из песка и ила. Под давлением на дно водоема подается воздух, затем загрязняющие вещества поднимаются на поверхность. Микрочастицы пластика наносят огромный урон экологии – в воде они обрастают биоматериалом, опускаются на дно и становятся пищей для рыб, а потом попадают в организм птиц.

«Лабораторные испытания, проведенные на микропластике (частицы до 5 миллиметров), показали, что «Аэрощуп» хорошо работает и с этим материалом (наряду с нефтепродуктами). Под гидропневматическим воздействием от пластика отделяются минеральные частицы, загрязняющие компоненты поднимаются на поверхность, после чего можно проводить механическую сборку», – сообщил директор БИ ТГУ Данил Воробьев.

Летом 2020 года экологи планируют провести испытания прибора на озерах Томского района, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на РИА Томск.

Фото: ТГУ

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